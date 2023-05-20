Live
  • Субота 20.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

Синєгубов про обстріли Харківщини: є загиблий та поранений

Суспільство 08:52   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов про обстріли Харківщини: є загиблий та поранений

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.

За даними Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району загинув 65-річний цивільний чоловік. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Також внаслідок обстрілу села Синьківка отримав поранення 43-річний чоловік. Його шпиталізували.

Армія РФ завдала удару й по Вовчанську, додав Синєгубов. Там пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 будинки та господарчі споруди.

01

Читайте також: Два звільнених міста на Харківщині потрапили під обстріл: є руйнування – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

08:52
Синєгубов про обстріли Харківщини: є загиблий та поранений
08:03
Два звільнених міста на Харківщині потрапили під обстріл: є руйнування – ДСНС
07:11
Міномети, артилерія та авіаудари: Генштаб – про добу на Харківщині
19:32
Ватажок банди, яка розстріляла людину на Харківщині, може сісти довічно
19:10
Авіаційних ударів завдав ворог поблизу трьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов про обстріли Харківщини: є загиблий та поранений»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.".