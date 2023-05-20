Синєгубов про обстріли Харківщини: є загиблий та поранений

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.

За даними Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району загинув 65-річний цивільний чоловік. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Також внаслідок обстрілу села Синьківка отримав поранення 43-річний чоловік. Його шпиталізували.

Армія РФ завдала удару й по Вовчанську, додав Синєгубов. Там пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 будинки та господарчі споруди.