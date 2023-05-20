Синєгубов про обстріли Харківщини: є загиблий та поранений
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.
За даними Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району загинув 65-річний цивільний чоловік. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
Також внаслідок обстрілу села Синьківка отримав поранення 43-річний чоловік. Його шпиталізували.
Армія РФ завдала удару й по Вовчанську, додав Синєгубов. Там пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.
Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 будинки та господарчі споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 08:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.".