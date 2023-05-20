Два звільнених міста на Харківщині потрапили під обстріл: є руйнування – ДСНС
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл міст Куп’янськ та Вовчанськ.
«7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу», – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За добу піротехніки вилучили на Харківщині 82 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 08:03;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл міст Куп’янськ та Вовчанськ.".