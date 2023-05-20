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Два звільнених міста на Харківщині потрапили під обстріл: є руйнування – ДСНС

Суспільство 08:03   20.05.2023
Виктория Яковенко
Два звільнених міста на Харківщині потрапили під обстріл: є руйнування – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл міст Куп’янськ та Вовчанськ.

«7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу», –  поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу піротехніки вилучили на Харківщині 82 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 08:03;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл міст Куп’янськ та Вовчанськ.".