Два звільнених міста на Харківщині потрапили під обстріл: є руйнування – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл міст Куп’янськ та Вовчанськ.

«7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу», – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу піротехніки вилучили на Харківщині 82 вибухонебезпечних предметів.