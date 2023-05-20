Два города на Харьковщине попали под обстрел: есть разрушения – ГСЧС
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле городов Купянск и Волчанск.
«7 раз спасатели проводили проверки мест попадания вражеских снарядов и ракет в городах Купянск и Волчанск. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки пиротехники изъяли в Харьковской области 82 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 08:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле городов Купянск и Волчанск.".