Два города на Харьковщине попали под обстрел: есть разрушения – ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле городов Купянск и Волчанск.

«7 раз спасатели проводили проверки мест попадания вражеских снарядов и ракет в городах Купянск и Волчанск. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки пиротехники изъяли в Харьковской области 82 взрывоопасных предмета.