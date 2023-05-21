Армия РФ в пять утра обстреляла базы отдыха под Чугуевом — прокуратура (фото)
Около 5:00 21 мая российские военные обстреляли район города Чугуев Харьковской области.
Правоохранители зафиксировали повреждения территорий двух баз отдыха, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
«Сейчас точно вид оружия не установлен. По предварительным данным, это были кассетные боеприпасы», — уточнил МГ «Объектив» спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Правоохранители собрали вещественные доказательства и начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
В прокуратуре также добавили, что около 1:00 21 мая оккупанты обстреляли город Волчанск Чугуевского района, в результате чего были повреждены жилые дома. Об ударе по Волчанску ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 17:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5:00 21 мая российские военные обстреляли район города Чугуев Харьковской области.".