Армія РФ о п’ятій ранку обстріляла бази відпочинку під Чугуєвом (фото)
Близько 5:00 21 травня російські військові обстріляли район міста Чугуїв Харківської області.
Правоохоронці зафіксували пошкодження територій двох баз відпочинку, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
“Наразі точно вид зброї не встановлено. За попередніми даними, це були касетні боєприпаси”, – уточнив МГ “Об’єктив” речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Правоохоронці зібрали речові докази та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
У прокуратурі також додали, що близько 1:00 21 травня окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Про удар по Вовчанську раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 17:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5:00 21 травня російські військові обстріляли район міста Чугуїв Харківської області.".