Армія РФ о п’ятій ранку обстріляла бази відпочинку під Чугуєвом (фото)

Близько 5:00 21 травня російські військові обстріляли район міста Чугуїв Харківської області.

Правоохоронці зафіксували пошкодження територій двох баз відпочинку, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

“Наразі точно вид зброї не встановлено. За попередніми даними, це були касетні боєприпаси”, – уточнив МГ “Об’єктив” речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Правоохоронці зібрали речові докази та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

У прокуратурі також додали, що близько 1:00 21 травня окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Про удар по Вовчанську раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.