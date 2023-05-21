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Армія РФ о п’ятій ранку обстріляла бази відпочинку під Чугуєвом (фото)

Події 17:24   21.05.2023
Олена Нагорна
Армія РФ о п’ятій ранку обстріляла бази відпочинку під Чугуєвом (фото)

Близько 5:00 21 травня російські військові обстріляли район міста Чугуїв Харківської області.

Правоохоронці зафіксували пошкодження територій двох баз відпочинку, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

“Наразі точно вид зброї не встановлено. За попередніми даними, це були касетні боєприпаси”, – уточнив МГ “Об’єктив” речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Правоохоронці зібрали речові докази та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

У прокуратурі також додали, що близько 1:00 21 травня окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Про удар по Вовчанську раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 17:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5:00 21 травня російські військові обстріляли район міста Чугуїв Харківської області.".