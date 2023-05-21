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Ще один житель Харківщини підірвався на міні “пелюстка”. Зведення Синєгубова

Події 09:08   21.05.2023
Олена Нагорна
Ще один житель Харківщини підірвався на міні “пелюстка”. Зведення Синєгубова

Увечері 20 травня в селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області внаслідок підриву на міні “пелюстка” зазнав поранень і був ушпиталений 39-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також він нагадав, що близько 14:30 20 травня ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів міста Куп’янськ пошкоджені будинки цивільного підприємства та приватний житловий дім, сталися пожежі. З пораненнями ушпиталено 44-річного чоловіка.

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У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілами пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гаражі, знищені два автомобілі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Лиман Перший Куп’янського району пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 09:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 20 травня в селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області внаслідок підриву на міні “пелюстка” зазнав поранень і був ушпиталений 39-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".