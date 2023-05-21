Ще один житель Харківщини підірвався на міні “пелюстка”. Зведення Синєгубова
Увечері 20 травня в селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області внаслідок підриву на міні “пелюстка” зазнав поранень і був ушпиталений 39-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також він нагадав, що близько 14:30 20 травня ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Обійшлося без постраждалих.
Внаслідок обстрілів міста Куп’янськ пошкоджені будинки цивільного підприємства та приватний житловий дім, сталися пожежі. З пораненнями ушпиталено 44-річного чоловіка.
Читайте також: Унаслідок обстрілу Куп’янська постраждали троє мешканців — прокуратура (фото)
У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілами пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гаражі, знищені два автомобілі.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Лиман Перший Куп’янського району пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ще один житель Харківщини підірвався на міні “пелюстка”. Зведення Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 09:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 20 травня в селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області внаслідок підриву на міні “пелюстка” зазнав поранень і був ушпиталений 39-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".