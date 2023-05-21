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Унаслідок обстрілу Куп’янська постраждали троє мешканців – прокуратура (фото)

Події 08:40   21.05.2023
Олена Нагорна
Унаслідок обстрілу Куп’янська постраждали троє мешканців – прокуратура (фото)

Дві жінки 61 та 69 років та 44-річний чоловік отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 19:00 20 травня.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, це був повторний обстріл.

До цього, близько 18:10, російські військові обстріляли Куп’янськ снарядами РСЗВ “Град” із запалювальними елементами з піротехнічним складом. На території одного з місцевих підприємств сталася пожежа площею 300 квадратних метрів.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Напередодні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали двоє цивільних. 44-річного чоловіка ушпиталили, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки 61 та 69 років та 44-річний чоловік отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 19:00 20 травня.".