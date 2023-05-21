Унаслідок обстрілу Куп’янська постраждали троє мешканців – прокуратура (фото)
Дві жінки 61 та 69 років та 44-річний чоловік отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 19:00 20 травня.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, це був повторний обстріл.
До цього, близько 18:10, російські військові обстріляли Куп’янськ снарядами РСЗВ “Град” із запалювальними елементами з піротехнічним складом. На території одного з місцевих підприємств сталася пожежа площею 300 квадратних метрів.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Напередодні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали двоє цивільних. 44-річного чоловіка ушпиталили, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 08:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки 61 та 69 років та 44-річний чоловік отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 19:00 20 травня.".