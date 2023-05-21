Унаслідок обстрілу Куп’янська постраждали троє мешканців – прокуратура (фото)

Дві жінки 61 та 69 років та 44-річний чоловік отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 19:00 20 травня.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, це був повторний обстріл.

До цього, близько 18:10, російські військові обстріляли Куп’янськ снарядами РСЗВ “Град” із запалювальними елементами з піротехнічним складом. На території одного з місцевих підприємств сталася пожежа площею 300 квадратних метрів.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Напередодні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали двоє цивільних. 44-річного чоловіка ушпиталили, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці.