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Вследствие обстрела Купянска пострадали три человека — прокуратура (фото)

Происшествия 08:40   21.05.2023
Елена Нагорная
Вследствие обстрела Купянска пострадали три человека — прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Купянск Харьковской области около 19:00 20 мая.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, это был повторный обстрел.

До этого, около 18:10, российские военные обстреляли Купянск снарядами РСЗО «Град» с зажигательными элементами с пиротехническим составом. На территории одного из местных предприятий произошел пожар площадью 300 квадратных метров.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Накануне глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела Купянска пострадали двое гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Купянск Харьковской области около 19:00 20 мая.".