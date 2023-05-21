Вследствие обстрела Купянска пострадали три человека — прокуратура (фото)

Две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Купянск Харьковской области около 19:00 20 мая.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, это был повторный обстрел.

До этого, около 18:10, российские военные обстреляли Купянск снарядами РСЗО «Град» с зажигательными элементами с пиротехническим составом. На территории одного из местных предприятий произошел пожар площадью 300 квадратных метров.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Накануне глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела Купянска пострадали двое гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте.