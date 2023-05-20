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Окупанти обстріляли Куп’янськ: Синєгубов повідомляє про пожежу та поранених

Суспільство 19:22   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли Куп’янськ: Синєгубов повідомляє про пожежу та поранених Фото: Олег Синєгубов

20 травня під ворожим вогнем було місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці. Через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сіровини на площі близько 800 кв. м.», – розповів голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня під ворожим вогнем було місто Куп’янськ на Харківщині.".