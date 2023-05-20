Окупанти обстріляли Куп’янськ: Синєгубов повідомляє про пожежу та поранених

20 травня під ворожим вогнем було місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці. Через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сіровини на площі близько 800 кв. м.», – розповів голова ХОВА.