Live
  • Суббота 20.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🔴

Оккупанты обстреляли Купянск: Синегубов сообщает о пожаре и раненых

Общество 19:22   20.05.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли Купянск: Синегубов сообщает о пожаре и раненых Фото: Олег Синегубов

20 мая под вражеским огнем находился город Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела пострадали двое гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте. Из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичной серовины на площади около 800 кв. м.», — рассказал глава ХОВА.

01
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Россияне атаковали Харьков дроном: под ударом объект инфраструктуры (фото)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

18:28
Враг нанес авиаудары вблизи трех населенных пунктов на Харьковщине — ГШ
16:11
Армия РФ обстреляла город и село на Харьковщине: есть раненая (фото)
14:57
Утренний подрыв на мине в Русских Тишках: полиция сообщила подробности
13:07
На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе – Синегубов
10:05
Командовал оккупацией Харьковщины: СБУ вычислила российского генерала

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Оккупанты обстреляли Купянск: Синегубов сообщает о пожаре и раненых»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая под вражеским огнем находился город Купянск на Харьковщине.".