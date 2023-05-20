Оккупанты обстреляли Купянск: Синегубов сообщает о пожаре и раненых

20 мая под вражеским огнем находился город Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела пострадали двое гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте. Из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичной серовины на площади около 800 кв. м.», — рассказал глава ХОВА.