Оккупанты обстреляли Купянск: Синегубов сообщает о пожаре и раненых
Фото: Олег Синегубов
20 мая под вражеским огнем находился город Купянск на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела пострадали двое гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте. Из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичной серовины на площади около 800 кв. м.», — рассказал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 19:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая под вражеским огнем находился город Купянск на Харьковщине.".