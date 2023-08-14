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Жителі громади на Харківщині можуть прокинутися від вибухів

Суспільство 23:08   14.08.2023
Олена Нагорна
Жителі громади на Харківщині можуть прокинутися від вибухів

У вівторок, 15 серпня, з 6:00 до 12:00 у Балаклійській громаді Харківської області планується планове знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи піротехніки проводитимуть поблизу села Нова Гусарівка.

Про це повідомляють у Балаклійській міській військовій адміністрації та закликають мешканців зберігати спокій.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 23:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 15 серпня, з 6:00 до 12:00 у Балаклійській громаді Харківської області планується планове знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи піротехніки проводитимуть поблизу села Нова Гусарівка.".