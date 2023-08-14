Жителі громади на Харківщині можуть прокинутися від вибухів

У вівторок, 15 серпня, з 6:00 до 12:00 у Балаклійській громаді Харківської області планується планове знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи піротехніки проводитимуть поблизу села Нова Гусарівка.

Про це повідомляють у Балаклійській міській військовій адміністрації та закликають мешканців зберігати спокій.