Жителі громади на Харківщині можуть прокинутися від вибухів
У вівторок, 15 серпня, з 6:00 до 12:00 у Балаклійській громаді Харківської області планується планове знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи піротехніки проводитимуть поблизу села Нова Гусарівка.
Про це повідомляють у Балаклійській міській військовій адміністрації та закликають мешканців зберігати спокій.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 23:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 15 серпня, з 6:00 до 12:00 у Балаклійській громаді Харківської області планується планове знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи піротехніки проводитимуть поблизу села Нова Гусарівка.".