Жители громады на Харьковщине могут проснуться от взрывов
Во вторник, 15 августа, с 6:00 до 12:00 в Балаклейской громаде Харьковской области планируется плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Работы пиротехники будут проводить вблизи села Новая Гусаровка.
Об этом сообщают в Балаклейской городской военной администрации и призывают жителей сохранять спокойствие.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 23:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 августа, с 6:00 до 12:00 в Балаклейской громаде Харьковской области планируется плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Работы пиротехники будут проводить вблизи села Новая Гусаровка.".