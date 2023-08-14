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Жители громады на Харьковщине могут проснуться от взрывов

Общество 23:08   14.08.2023
Елена Нагорная
Жители громады на Харьковщине могут проснуться от взрывов

Во вторник, 15 августа, с 6:00 до 12:00 в Балаклейской громаде Харьковской области планируется плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Работы пиротехники будут проводить вблизи села Новая Гусаровка.

Об этом сообщают в Балаклейской городской военной администрации и призывают жителей сохранять спокойствие.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 23:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 августа, с 6:00 до 12:00 в Балаклейской громаде Харьковской области планируется плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Работы пиротехники будут проводить вблизи села Новая Гусаровка.".