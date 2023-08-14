Жители громады на Харьковщине могут проснуться от взрывов

Во вторник, 15 августа, с 6:00 до 12:00 в Балаклейской громаде Харьковской области планируется плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Работы пиротехники будут проводить вблизи села Новая Гусаровка.

Об этом сообщают в Балаклейской городской военной администрации и призывают жителей сохранять спокойствие.