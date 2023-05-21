Обробляв землю на своєму городі: подробиці підриву жителя Харківщини

39-річний чоловік 20 травня підірвався на міні “пелюстка” у селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області, працюючи на власному городі.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, під час обробки землі місцевий житель наїхав мотоблоком на невстановлений пристрій, який здетонував. Чоловіка доправили в лікарню.



Відкрито кримінальне провадження.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також повідомили, що чоловік займався господарською діяльністю на присадибній ділянці.