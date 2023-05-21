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Обробляв землю на своєму городі: подробиці підриву жителя Харківщини

Події 09:33   21.05.2023
Олена Нагорна
Обробляв землю на своєму городі: подробиці підриву жителя Харківщини

39-річний чоловік 20 травня підірвався на міні “пелюстка” у селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області, працюючи на власному городі.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, під час обробки землі місцевий житель наїхав мотоблоком на невстановлений пристрій, який здетонував. Чоловіка доправили в лікарню.

Відкрито кримінальне провадження.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також повідомили, що чоловік займався господарською діяльністю на присадибній ділянці.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний чоловік 20 травня підірвався на міні “пелюстка” у селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області, працюючи на власному городі.".