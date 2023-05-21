Обробляв землю на своєму городі: подробиці підриву жителя Харківщини
39-річний чоловік 20 травня підірвався на міні “пелюстка” у селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області, працюючи на власному городі.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, під час обробки землі місцевий житель наїхав мотоблоком на невстановлений пристрій, який здетонував. Чоловіка доправили в лікарню.
Відкрито кримінальне провадження.
У ГУ ДСНС України в Харківській області також повідомили, що чоловік займався господарською діяльністю на присадибній ділянці.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 09:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний чоловік 20 травня підірвався на міні “пелюстка” у селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області, працюючи на власному городі.".