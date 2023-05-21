Обрабатывал землю на своем огороде: подробности подрыва жителя Харьковщины
39-летний мужчина 20 мая подорвался на мине «лепесток» в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области, работая на собственном огороде.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время обработки земли местный житель наехал мотоблоком на неустановленное устройство, которое сдетонировало. Мужчину доставили в больницу.
Открыто уголовное производство.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также сообщили, что мужчина занимался хозяйственной деятельностью на приусадебном участке.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 09:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина 20 мая подорвался на мине «лепесток» в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области, работая на собственном огороде.".