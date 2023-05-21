Обрабатывал землю на своем огороде: подробности подрыва жителя Харьковщины

39-летний мужчина 20 мая подорвался на мине «лепесток» в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области, работая на собственном огороде.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время обработки земли местный житель наехал мотоблоком на неустановленное устройство, которое сдетонировало. Мужчину доставили в больницу.

Открыто уголовное производство.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также сообщили, что мужчина занимался хозяйственной деятельностью на приусадебном участке.