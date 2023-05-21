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Обрабатывал землю на своем огороде: подробности подрыва жителя Харьковщины

Происшествия 09:33   21.05.2023
Елена Нагорная
Обрабатывал землю на своем огороде: подробности подрыва жителя Харьковщины

39-летний мужчина 20 мая подорвался на мине «лепесток» в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области, работая на собственном огороде.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время обработки земли местный житель наехал мотоблоком на неустановленное устройство, которое сдетонировало. Мужчину доставили в больницу.
Открыто уголовное производство.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также сообщили, что мужчина занимался хозяйственной деятельностью на приусадебном участке.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина 20 мая подорвался на мине «лепесток» в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области, работая на собственном огороде.".