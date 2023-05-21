Еще один житель Харьковщины подорвался на мине «лепесток». Сводка Синегубова
Вечером 20 мая в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области в результате подрыва на мине «лепесток» получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также он напомнил, что около 14:30 20 мая враг нанес удар по Харькову дроном-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов города Купянск повреждены здания гражданского предприятия и частный жилой дом, произошли пожары. С ранениями госпитализирован 44-летний мужчина.
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В городе Волчанск Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, уничтожены два автомобиля.
В результате обстрела из РСЗО села Лиман Первый Купянского района повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 09:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 мая в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области в результате подрыва на мине «лепесток» получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".