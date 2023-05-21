Еще один житель Харьковщины подорвался на мине «лепесток». Сводка Синегубова

Вечером 20 мая в селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области в результате подрыва на мине «лепесток» получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также он напомнил, что около 14:30 20 мая враг нанес удар по Харькову дроном-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов города Купянск повреждены здания гражданского предприятия и частный жилой дом, произошли пожары. С ранениями госпитализирован 44-летний мужчина.

В городе Волчанск Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, уничтожены два автомобиля.

В результате обстрела из РСЗО села Лиман Первый Купянского района повреждены объекты гражданской инфраструктуры.