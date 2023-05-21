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В Харькове ожидается неделя дождей: прогноз погоды Укргидрометцентра

Общество 20:30   21.05.2023
Елена Нагорная
В Харькове ожидается неделя дождей: прогноз погоды Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается теплая погода и ежедневные дожди.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, вторник и среду — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозами. Ночью — 11-13 градусов, днем — 21-23.

В четверг и пятницу — облачно с прояснениями, дожди. Ночью — от 14 до 16 градусов, днем — 22-24.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 20:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается теплая погода и ежедневные дожди.".