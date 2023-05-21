В Харькове ожидается неделя дождей: прогноз погоды Укргидрометцентра

В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается теплая погода и ежедневные дожди.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, вторник и среду — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозами. Ночью — 11-13 градусов, днем — 21-23.

В четверг и пятницу — облачно с прояснениями, дожди. Ночью — от 14 до 16 градусов, днем — 22-24.