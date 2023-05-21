В Харькове ожидается неделя дождей: прогноз погоды Укргидрометцентра
Фото: Василий Голосный
В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается теплая погода и ежедневные дожди.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, вторник и среду — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозами. Ночью — 11-13 градусов, днем — 21-23.
В четверг и пятницу — облачно с прояснениями, дожди. Ночью — от 14 до 16 градусов, днем — 22-24.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается теплая погода и ежедневные дожди.".