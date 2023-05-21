У Харкові очікується тиждень дощів: прогноз погоди Укргідрометцентру

Упродовж наступного робочого тижня у Харкові очікується тепла погода та щоденні дощі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, вівторок та середу – хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі з грозами. Вночі – 11-13 градусів, вдень – 21-23.

У четвер та п’ятницю – хмарно з проясненнями, дощі. Вночі – від 14 до 16 градусів, вдень – 22-24.