У Харкові очікується тиждень дощів: прогноз погоди Укргідрометцентру
Фото: Василь Голосний
Упродовж наступного робочого тижня у Харкові очікується тепла погода та щоденні дощі.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, вівторок та середу – хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі з грозами. Вночі – 11-13 градусів, вдень – 21-23.
У четвер та п’ятницю – хмарно з проясненнями, дощі. Вночі – від 14 до 16 градусів, вдень – 22-24.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 20:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж наступного робочого тижня у Харкові очікується тепла погода та щоденні дощі.".