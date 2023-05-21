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У Харкові очікується тиждень дощів: прогноз погоди Укргідрометцентру

Суспільство 20:30   21.05.2023
Олена Нагорна
У Харкові очікується тиждень дощів: прогноз погоди Укргідрометцентру Фото: Василь Голосний

Упродовж наступного робочого тижня у Харкові очікується тепла погода та щоденні дощі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, вівторок та середу – хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі з грозами. Вночі – 11-13 градусів, вдень – 21-23.

У четвер та п’ятницю – хмарно з проясненнями, дощі. Вночі – від 14 до 16 градусів, вдень – 22-24.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж наступного робочого тижня у Харкові очікується тепла погода та щоденні дощі.".