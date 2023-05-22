На Харьковщине обстрелами повреждены базы отдыха и катамараны — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки. Досталось не только частным домам.

Оккупанты за минувшие сутки обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

«В результате ракетного удара по с. Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Ранен гражданский мужчина. В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 6 домов и хозяйственные постройки. В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки. В пгт Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены два дома, автобус, погибли и ранены домашние животные», — перечислил Синегубов.

Он также отметил, что за сутки на Харьковщине мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном боеприпасе в собственном дворе. Это случилось в селе Каменка Изюмского района. Пострадавший — в больнице.