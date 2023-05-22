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На Харьковщине обстрелами повреждены базы отдыха и катамараны — Синегубов

Происшествия 08:38   22.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине обстрелами повреждены базы отдыха и катамараны — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки. Досталось не только частным домам.

Оккупанты за минувшие сутки обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

«В результате ракетного удара по с. Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Ранен гражданский мужчина. В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 6 домов и хозяйственные постройки. В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки. В пгт Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены два дома, автобус, погибли и ранены домашние животные», — перечислил Синегубов.

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    • Он также отметил, что за сутки на Харьковщине мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном боеприпасе в собственном дворе. Это случилось в селе Каменка Изюмского района. Пострадавший — в больнице.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки. Досталось не только частным домам".