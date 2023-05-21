Враг снова ударил по Циркунам ракетами С-300, пострадал мужчина — Синегубов
Около 19:30 21 мая россияне ударили по селу Циркуны под Харьковом двумя ракетами. Пострадал гражданский мужчина — медики оказывают ему помощь.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом», — написал он.
Также он добавил, что на месте работают экстренные службы.
Мужчина получил ранение ноги в результате обстрела Циркунов. Он в состоянии средней тяжести, его госпитализируют, сообщил «Суспільне Харків» директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Напомним, взрывы прогремели около 19:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Также напомним, что армия РФ била ракетами С-300 по Циркунам ночью и днем 18 мая.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:30 21 мая россияне ударили по селу Циркуны под Харьковом двумя ракетами. Пострадал гражданский мужчина — медики оказывают ему помощь.".