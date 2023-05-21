В Харькове были слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
Вечером 21 мая в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.
Они прогремели около 19:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.
Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также подтверждает запуски ракет по региону.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 мая в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.".