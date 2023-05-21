В Харькове были слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Вечером 21 мая в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Они прогремели около 19:30, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также подтверждает запуски ракет по региону.