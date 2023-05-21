У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Увечері 21 травня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Вони пролунали близько 19:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також підтверджує запуск ракет по регіону.