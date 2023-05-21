У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
Увечері 21 травня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
Вони пролунали близько 19:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.
Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також підтверджує запуск ракет по регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 21 травня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".