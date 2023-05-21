Live
  • Неділя 21.05.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 19:42   21.05.2023
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Увечері 21 травня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Вони пролунали близько 19:30, коли в регіоні було оголошена повітряна тривога.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також підтверджує запуск ракет по регіону.

Читайте також: РФ наступала біля Масютівки та обстріляла 21 населений пункт Харківщини – ГШ

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:04
Ворог знову вдарив по Циркунах ракетами С-300, постраждав чоловік – Синєгубов
19:56
Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону
19:42
У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
19:20
У Новобаварському районі Харкова реконструюють котельні та теплові пункти
18:40
РФ наступала біля Масютівки та обстріляла 21 населений пункт Харківщини – ГШ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 19:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 21 травня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".