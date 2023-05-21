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РФ наступала біля Масютівки та обстріляла 21 населений пункт Харківщини – ГШ

Події 18:40   21.05.2023
Олена Нагорна
РФ наступала біля Масютівки та обстріляла 21 населений пункт Харківщини – ГШ

Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом відбулось 24 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. На Харківщині окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку загарбники не припиняють спроб покращити тактичне положення і вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 18:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".