РФ наступала біля Масютівки та обстріляла 21 населений пункт Харківщини – ГШ
Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом відбулось 24 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Сіверському та Слобожанському напрямках на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. На Харківщині окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки.
На Куп’янському напрямку загарбники не припиняють спроб покращити тактичне положення і вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".