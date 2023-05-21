Live
  • Воскресенье 21.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🔴
    Оставайтесь на сайте - информация обновляется . . .✍️

Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины

Происшествия 18:40   21.05.2023
Елена Нагорная
Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины

Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего состоялось 24 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка, пишет Генштаб.

На Северском и Слобожанском направлениях на некоторых участках государственной границы действуют вражеские ДРГ. На Харьковщине оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерное и Бударки.

На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение и вели безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка и Берестовое.

Читайте также: Армия РФ пыталась наступать на Харьковщине и нанесла три авиаудара — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:40
Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины
18:12
Пьяный водитель ВАЗа на Сумской предлагал копам 10 тысяч гривен взятки
17:24
Армия РФ в пять утра обстреляла базы отдыха под Чугуевом — прокуратура (фото)
16:53
В Харькове приспустили государственный флаг
16:20
Во дворе жителя Харьковщины прогремел взрыв: мужчина остался без стопы

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 18:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".