Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины
Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего состоялось 24 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка, пишет Генштаб.
На Северском и Слобожанском направлениях на некоторых участках государственной границы действуют вражеские ДРГ. На Харьковщине оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерное и Бударки.
На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение и вели безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка и Берестовое.
Читайте также: Армия РФ пыталась наступать на Харьковщине и нанесла три авиаудара — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 18:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".