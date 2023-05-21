Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины

Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего состоялось 24 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка, пишет Генштаб.

На Северском и Слобожанском направлениях на некоторых участках государственной границы действуют вражеские ДРГ. На Харьковщине оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерное и Бударки.

На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение и вели безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка и Берестовое.