Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона
Около 19:30 российская армия обстреляла Харьковщину ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Информация о пострадавших устанавливается. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», — написал он и призвал никогда не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:30 российская армия обстреляла Харьковщину ракетами С-300 с территории Белгородской области.".