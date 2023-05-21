Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона

Около 19:30 российская армия обстреляла Харьковщину ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о пострадавших устанавливается. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», — написал он и призвал никогда не игнорировать сигналы воздушной тревоги.