Live
  • Воскресенье 21.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 19:56   21.05.2023
Елена Нагорная
Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона

Около 19:30 российская армия обстреляла Харьковщину ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о пострадавших устанавливается. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», — написал он и призвал никогда не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: В Харькове были слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

 

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:04
Враг снова ударил по Циркунам ракетами С-300, пострадал мужчина — Синегубов
19:56
Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона
19:42
В Харькове были слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
19:20
В Новобаварском районе Харькова реконструируют котельные и тепловые пункты
18:40
Генштаб: РФ наступала у Масютовки и обстреляла 21 населенный пункт Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 19:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:30 российская армия обстреляла Харьковщину ракетами С-300 с территории Белгородской области.".