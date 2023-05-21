Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

Близько 19:30 російська армія обстріляла Харківщину ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Інформація щодо постраждалих встановлюється. Загроза нових ракетних ударів зберігається. “, – написав він і закликав ніколи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.