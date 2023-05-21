Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону
Фото: кадр із відео
Близько 19:30 російська армія обстріляла Харківщину ракетами С-300 з території Бєлгородської області.
Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Інформація щодо постраждалих встановлюється. Загроза нових ракетних ударів зберігається. “, – написав він і закликав ніколи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19:30 російська армія обстріляла Харківщину ракетами С-300 з території Бєлгородської області.".