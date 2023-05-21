Ворог знову вдарив по Циркунах ракетами С-300, постраждав чоловік – Синєгубов
Близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни під Харковом двома ракетами. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок”, – написав він.
Також він додав, що на місці працюють екстрені служби.
Чоловік дістав поранення ноги внаслідок обстрілу Циркунів. Він у стані середньої тяжкості, його ушпиталять, повідомив “Суспільне Харків” директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Нагадаємо, вибухи пролунали близько 19:30, коли в регіоні була оголошена повітряна тривога.
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Також нагадаємо, що армія РФ била ракетами С-300 по Циркунах вночі та вдень 18 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни під Харковом двома ракетами. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.".