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Ворог знову вдарив по Циркунах ракетами С-300, постраждав чоловік – Синєгубов

Події 20:04   21.05.2023
Олена Нагорна
Ворог знову вдарив по Циркунах ракетами С-300, постраждав чоловік – Синєгубов

Близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни під Харковом двома ракетами. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок”, – написав він.

Також він додав, що на місці працюють екстрені служби.

Чоловік дістав поранення ноги внаслідок обстрілу Циркунів. Він у стані середньої тяжкості, його ушпиталять, повідомив “Суспільне Харків” директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Нагадаємо, вибухи пролунали близько 19:30, коли в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Читайте також: Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

Також нагадаємо, що армія РФ била ракетами С-300 по Циркунах вночі та вдень 18 травня.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни під Харковом двома ракетами. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.".