Ворог знову вдарив по Циркунах ракетами С-300, постраждав чоловік – Синєгубов

Близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни під Харковом двома ракетами. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок”, – написав він.

Також він додав, що на місці працюють екстрені служби.

Чоловік дістав поранення ноги внаслідок обстрілу Циркунів. Він у стані середньої тяжкості, його ушпиталять, повідомив “Суспільне Харків” директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Нагадаємо, вибухи пролунали близько 19:30, коли в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Також нагадаємо, що армія РФ била ракетами С-300 по Циркунах вночі та вдень 18 травня.