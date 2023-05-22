На Харківщині обстрілами пошкоджено бази відпочинку та катамарани – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу. Дісталося не лише приватним будинкам.

Окупанти за минулу добу обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.

“Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни. У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини”, — перерахував Синєгубов.

Він також наголосив, що за добу на Харківщині чоловік постраждав, підірвавшись на невідомому боєприпасі у власному дворі. Це сталося у селі Кам’янка Ізюмського району. Постраждалий – у лікарні.