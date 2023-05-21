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У дворі жителя Харківщини прогримів вибух: чоловік залишився без ступні

Події 16:20   21.05.2023
Олена Нагорна
У дворі жителя Харківщини прогримів вибух: чоловік залишився без ступні

У селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області 21 травня 61-річний місцевий житель залишився без правої ступні внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.

Подія сталася на території приватного домоволодіння, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Чоловіка доправили до медустанови Ізюма.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області 21 травня 61-річний місцевий житель залишився без правої ступні внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.".