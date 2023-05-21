У дворі жителя Харківщини прогримів вибух: чоловік залишився без ступні
У селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області 21 травня 61-річний місцевий житель залишився без правої ступні внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.
Подія сталася на території приватного домоволодіння, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Чоловіка доправили до медустанови Ізюма.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 16:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області 21 травня 61-річний місцевий житель залишився без правої ступні внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.".