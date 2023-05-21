У дворі жителя Харківщини прогримів вибух: чоловік залишився без ступні

У селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області 21 травня 61-річний місцевий житель залишився без правої ступні внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.

Подія сталася на території приватного домоволодіння, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Чоловіка доправили до медустанови Ізюма.