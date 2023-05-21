Во дворе жителя Харьковщины прогремел взрыв: мужчина остался без ступни
В селе Каменка Изюмского района Харьковской области 21 мая 61-летний местный житель остался без правой ступни в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.
Происшествие случилось на территории частного домовладения, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Мужчину доставили в медучреждение Изюма.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 16:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Каменка Изюмского района Харьковской области 21 мая 61-летний местный житель остался без правой ступни в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.".