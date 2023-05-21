Во дворе жителя Харьковщины прогремел взрыв: мужчина остался без ступни

В селе Каменка Изюмского района Харьковской области 21 мая 61-летний местный житель остался без правой ступни в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Происшествие случилось на территории частного домовладения, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчину доставили в медучреждение Изюма.