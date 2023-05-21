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Во дворе жителя Харьковщины прогремел взрыв: мужчина остался без ступни

Происшествия 16:20   21.05.2023
Елена Нагорная
Во дворе жителя Харьковщины прогремел взрыв: мужчина остался без ступни

В селе Каменка Изюмского района Харьковской области 21 мая 61-летний местный житель остался без правой ступни в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Происшествие случилось на территории частного домовладения, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчину доставили в медучреждение Изюма.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Каменка Изюмского района Харьковской области 21 мая 61-летний местный житель остался без правой ступни в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.".