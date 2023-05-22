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Противник пытается улучшить тактическое положение под Купянском — Генштаб

Происшествия 07:13   22.05.2023
Оксана Горун
Противник пытается улучшить тактическое положение под Купянском — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о продолжающихся атаках армии РФ в районе Масютовки. Также ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, а в течение суток обстреляли 21 населенный пункт на Харьковщине.

«За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерное и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

Командование ВСУ отметило, что ночью враг нанес массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины. На данный момент известно о том, что взрывы гремели в Днепре. Эту информацию ночью подтверждали начальник местной ОВА Сергей Лысак и мэр города Борис Филатов. Но ни один из них не сообщил подробности.

«За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из РСЗО. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», — дополнили информацию о российском терроре в сводке ГШ.

Наступательные действия армия РФ сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 37 боевых столкновений. Силы обороны продолжают уничтожать личный состав, технику и склады армии РФ.

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«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также семь – по его зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены три вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также пять ударных. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два склада боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника», — привели данные в Генштабе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 07:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о продолжающихся атаках армии РФ в районе Масютовки. Также ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, а в течение суток обстреляли 21 населенный пункт на Харьковщине".