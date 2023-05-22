Противник намагається покращити тактичне становище під Куп’янськом – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про атаки армії РФ, що продовжуються, в районі Масютівки. Також вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, а протягом доби обстріляли 21 населений пункт на Харківщині.

“Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

Командування ЗСУ зазначило, що вночі ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України. Наразі відомо про те, що вибухи лунали в Дніпрі. Цю інформацію вночі підтверджували начальник місцевої ОВА Сергій Лисак та мер міста Борис Філатов. Але жоден із них не повідомив подробиці.

“Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру“, – доповнили інформацію про російський терор у зведенні ГШ.

Наступальні дії армія РФ зосереджує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там сталося 37 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують знищувати особовий склад, техніку та склади армії РФ.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також сім – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також п’ять ударних. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника“, – навели дані в Генштабі.