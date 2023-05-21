ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога – Маляр

Російським військовим не вдалося оточити Бахмут Донецької області, і вони втратили частину панівних висот навколо міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись”, — зазначила Маляр.

Також вона додала, що українські захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об’єктами та приватним сектором Бахмута в районі “Літак”.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута і заявив, що його найманці нібито повністю захопили місто і що 25 травня вони передадуть його «оборону» солдатам Міноборони РФ та підуть.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня в Японії, відповідаючи на питання журналіста, чи справді росіяни взяли Бахмут, відповів: “Думаю, що ні”.