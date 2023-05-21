ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога – Маляр
Російським військовим не вдалося оточити Бахмут Донецької області, і вони втратили частину панівних висот навколо міста.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
“Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись”, — зазначила Маляр.
Також вона додала, що українські захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об’єктами та приватним сектором Бахмута в районі “Літак”.
Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута і заявив, що його найманці нібито повністю захопили місто і що 25 травня вони передадуть його «оборону» солдатам Міноборони РФ та підуть.
Президент України Володимир Зеленський 21 травня в Японії, відповідаючи на питання журналіста, чи справді росіяни взяли Бахмут, відповів: “Думаю, що ні”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 12:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російським військовим не вдалося оточити Бахмут Донецької області, і вони втратили частину панівних висот навколо міста.".