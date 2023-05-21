ЗМІ написали, що Зеленський підтвердив втрату Бахмута. В ОП спростували

Президент України Володимир Зеленський в Японії відповів на питання журналістів щодо нібито взяття росіянами міста Бахмут Донецької області. Світові ЗМІ Reuters, DW, AP та The Guardian розшифрували слова Зеленського, як підтвердження. Натомість речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що голова держави, навпаки, спростував втрату контролю над містом.

“Я думаю, що ні”, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи залишається місто під контролем Києва, написало видання Reuters.

“Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони знищили все”, – цитує президента видання DW.

Спікер Зеленського Сергій Нікіфоров пояснив, що, навпаки, президент спростував взяття Бахмута.

Насправді діалог журналіста з президентом звучав так:

– Росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут.

– Думаю, що ні. Але ви маєте розуміти, що це нічого, місто повністю зруйноване, жодної вцілілої будівлі. Сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Там немає нічого. Тільки земля і купа мертвих росіян.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута і заявив, що його найманці нібито повністю захопили місто і що 25 травня вони передадуть його “оборону” солдатам Міноборони РФ та підуть.

“Заявлена ​​Пригожиним перемога над районами Бахмута, що залишилися, носить суто символічний характер, навіть якщо це правда. Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за твердженням Пригожина, були захоплені силами групи Вагнера, не мають ні тактичного, ні оперативного значення. Їхнє захоплення не дає російським військам важливої ​​в оперативному відношенні території для продовження наступальних операцій або якоїсь особливо сильної позиції для захисту від можливих українських контратак”, – прокоментували цю заяву аналітики ISW.

Також вони припустили, що війська Вагнера навряд чи зможуть успішно провести контрольований відхід з Бахмута, контактуючи з українськими військами.