СМИ написали, что Зеленский подтвердил потерю Бахмута. В ОП опровергли

Президент Украины Владимир Зеленский в Японии ответил на вопрос журналистов о якобы взятии россиянами города Бахмут Донецкой области. Мировые СМИ Reuters, DW, AP и The Guardian расшифровали слова Зеленского, как подтверждение. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что глава государства, наоборот, опроверг потерю контроля над городом.

«Я думаю, что нет», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, остается ли город под контролем Киева, пишет Reuters.

«Вы должны понимать, что ничего нет. Они уничтожили все», — цитирует президента издание DW.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что, наоборот, президент опроверг взятие Бахмута.

На самом деле диалог журналиста с президентом звучал так:

— Россияне говорят, что они взяли Бахмут.

— Думаю, что нет. Но вы должны понимать, что это ничего, город полностью разрушен, ни одного уцелевшего здания. Сегодня Бахмут только в наших сердцах. Там нет ничего. Только земля и куча мертвых россиян.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута и заявил, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его «оборону» солдатам Минобороны РФ и уйдут.

«Заявленная Пригожиным победа над оставшимися районами Бахмута носит чисто символический характер, даже если это правда. Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по утверждению Пригожина, были захвачены силами группы Вагнера, не имеют ни тактического, ни оперативного значения. Их захват не дает российским войскам важной в оперативном отношении территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особенно сильной позиции для защиты от возможных украинских контратак», — прокомментировали это заявление аналитики ISW.

Также они предположили, что войска Вагнера вряд ли смогут успешно провести контролируемый отход из Бахмута, находясь в контакте с украинскими войсками.