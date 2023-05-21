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Маляр: ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать врага

Политика 12:55   21.05.2023
Елена Нагорная
Маляр: ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать врага

Российским военным не удалось окружить Бахмут Донецкой области, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», — отметила Маляр.

Также она добавила, что украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе «Самолет».

Напомним, 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута и заявил, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его «оборону» солдатам Минобороны РФ и уйдут.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая в Японии, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли россияне взяли Бахмут, ответил: «Думаю, что нет».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российским военным не удалось окружить Бахмут Донецкой области, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.".