Маляр: ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать врага
Российским военным не удалось окружить Бахмут Донецкой области, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», — отметила Маляр.
Также она добавила, что украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе «Самолет».
Напомним, 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута и заявил, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его «оборону» солдатам Минобороны РФ и уйдут.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая в Японии, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли россияне взяли Бахмут, ответил: «Думаю, что нет».
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 12:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российским военным не удалось окружить Бахмут Донецкой области, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.".