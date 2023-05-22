За сутки на Харьковщине разрушен десяток домов: данные ГСЧС о «прилетах»

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки.

«В течение суток спасатели совершили три выезда с целью обследования мест вражеских обстрелов. В 11:00 спасатели 47-й ГПРЧ проводили обследование территории Волчанска, обстрелянной врагом. Выявлены повреждения на территории шести частных домовладений. Около 15:25 был обстрелян г. Купянск. В 17:30 стало возможным провести обследование пораженной территории спасателями 44-й ДРПЧ. Ими обнаружены повреждения двух частных домовладений. В 19:39 бойцы 22-й ГСПЧ из Харькова выехали в с. Циркуны, куда попали российские ракеты. Одна из них разрушила частный жилой дом», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Все «прилеты» обошлись без пострадавших. Также нет информации о возникновении где-либо в области пожаров из-за боевых действий.