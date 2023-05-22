Что происходит в Бахмуте: информация ISW

Пока в Бахмуте наемники ЧВК «Вагнер» вешают флаги на руинах, украинские Силы обороны продвигаются на флангах и занимают доминирующие высоты, что может привести к тактическому окружению оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) после ряда резонансных заявлений минувших суток посвятил значительную часть своей ежедневной сводки ситуации в Бахмуте и вокруг него. Аналитики считают, что российские наемники все же вышли на западные границы разрушенного города.

«Наемники группы Вагнера, вероятно, захватили западные административные границы города Бахмут, в то время как украинские силы продолжают отдавать приоритет контратакам на окраинах Бахмута. Украинские военные сообщили, что украинские силы контролируют «незначительную» часть юго-западной части города Бахмут вокруг трассы T0504 — молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не весь. Заявления этих официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из оставшихся районов Бахмута, за исключением тех, которые примыкают к двум магистралям, ведущим в город. На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы «Вагнера» поднимают флаги России и «Вагнера» над жилым домом в самой западной части Бахмута», — сообщили в сводке ISW.

При этом аналитики считают, что вероятный захват оккупантами оставшегося небольшого района западного Бахмута «не повлияет на продолжающиеся украинские контратаки к северу или югу от Бахмута, а также не повлияет на украинский контроль над наземными коммуникационными линиями вокруг Бахмута». А чтобы удержать захваченные руины, армии РФ потребуется кинуть сюда подкрепления — за счет операций на других направлениях. Так, на месте уже зафиксировали работу артиллеристов, снятых с позиций в районе Авдеевки.

«Украинские военные источники сообщили, что российские войска потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, и отметили, что продолжительное наступление украинских войск может привести к тактическому окружению сил «Вагнера» в Бахмуте. Украинская 3-я отдельная штурмовая бригада заявила 20 мая, что контратаки бригады расширили украинский выступ в районе Бахмута до 1750 метров в ширину и 700 метров в глубину в неустановленном районе. На кадрах с геолокацией видно, как 3-я украинская отдельная штурмовая бригада наносит удары по неустановленным российским силам южнее Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и ведет бой с российской 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 14-го армейского корпуса (Северный флот) к северо-востоку от Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута). Российские регулярные силы — такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на украинские контратаки на флангах Бахмута. Действия согласуются с оценкой ISW о том, что украинские силы вернули себе тактическую инициативу вокруг Бахмута», — сообщили о том, что происходит вокруг Бахмута в этот момент в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что наступательные возможности ЧВК «Вагнер» достигли кульминации. Наемники истощены и вряд ли в ближайшее время смогут продолжать боевые действия где-либо за пределами Бахмута.

«Российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север в сторону Славянска на фоне украинских контратак в районе Бахмута. Еще более маловероятно, что российские регулярные силы будут проводить наступательные операции, если финансист группы «Вагнера» Евгений Пригожин выполнит заявленное им намерение вывести личный состав «Вагнера» из города Бахмут 25 мая», — считают в ISW.

Аналитики отметили, что празднование «победы» в Бахмуте, которое развернулось в среде российских пропагандистов, — это попытка преувеличить значение события «из-за продолжающегося отсутствия тактических успехов в Украине».