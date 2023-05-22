Що відбувається в Бахмуті: інформація ISW

Поки в Бахмуті найманці ПВК “Вагнер” вішають прапори на руїнах, українські Сили оборони просуваються на флангах та займають панівні висоти, що може призвести до тактичного оточення окупантів.

Інститут вивчення війни (ISW) після низки резонансних заяв минулої доби присвятив значну частину свого щоденного зведення ситуації в Бахмуті та навколо нього. Аналітики вважають, що російські найманці все ж таки вийшли на західні кордони зруйнованого міста.

“Найманці групи “Вагнера”, ймовірно, захопили західні адміністративні кордони міста Бахмут, тоді як українські сили продовжують віддавати пріоритет контратакам на околицях Бахмута. Українські військові повідомили, що українські сили контролюють “незначну” частину південно-західної частини міста Бахмут навколо траси T-0504 — мовчазне визнання того, що російські сили взяли під контроль решту західного та північно-західного Бахмута, якщо не весь. Заяви цих офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з районів Бахмута, за винятком тих, що примикають до двох магістралей, які ведуть до міста. На кадрах з геолокацією, опублікованих 21 травня, видно, як сили “Вагнера” ​​підіймають прапори Росії та “Вагнера” ​​над житловим будинком у самій західній частині Бахмута”,– повідомили у зведенні ISW.

При цьому аналітики вважають, що ймовірне захоплення окупантами невеликого району західного Бахмута, що залишився, “не вплине на українські контратаки, які тривають на північ або південь від Бахмута, а також не вплине на український контроль над наземними комунікаційними лініями навколо Бахмута”. А щоб утримати захоплені руїни, армії РФ потрібно буде кинути сюди підкріплення – відриваючи його від операцій на інших напрямках. Так, на місці вже зафіксували роботу артилеристів, знятих із позицій у районі Авдіївки.

“Російські регулярні сили – такі як 72-а окрема мотострілецька бригада, безуспішно намагаються відновити втрачені позиції та відповісти на українські контратаки на флангах Бахмута. Дії узгоджуються з оцінкою ISW про те, що українські сили повернули собі тактичну ініціативу навколо Бахмута”, – повідомили про те, що відбувається навколо Бахмута зараз, в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили, що наступальні можливості ПВК “Вагнер” досягли кульмінації. Найманці виснажені та навряд чи найближчим часом зможуть продовжувати бойові дії за межами Бахмута.

“Російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом будуть просуватися на захід у бік Костянтинівки або на північ у бік Слов’янська на тлі українських контратак у районі Бахмута. Також малоймовірно, що російські регулярні сили будуть проводити наступальні операції, якщо фінансист групи “Вагнера” ​​Євгеній Пригожин виконає заявлений ним намір вивести особовий склад “Вагнера” ​​з міста Бахмут 25 травня”, – вважають в ISW.

Аналітики зазначили, що святкування “перемоги” в Бахмуті, яке розгорнулося в середовищі російських пропагандистів, — це спроба перебільшити значення події “через відсутність тактичних успіхів в Україні”.