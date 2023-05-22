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За добу на Харківщині зруйновано десяток будинків: дані ДСНС про “прильоти”

Події 08:12   22.05.2023
Оксана Горун
За добу на Харківщині зруйновано десяток будинків: дані ДСНС про “прильоти”

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу.

“Протягом доби рятувальники здійснили 3 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Об 11:00 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження на території 6 приватних домоволодінь. Близько 15:25 було обстріляне м. Куп’янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків.  О 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок”, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Усі “прильоти” обійшлися без постраждалих. Також немає інформації про виникнення де-небудь в області пожеж через бойові дії.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу".