За добу на Харківщині зруйновано десяток будинків: дані ДСНС про “прильоти”

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу.

“Протягом доби рятувальники здійснили 3 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Об 11:00 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження на території 6 приватних домоволодінь. Близько 15:25 було обстріляне м. Куп’янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків. О 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок”, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усі “прильоти” обійшлися без постраждалих. Також немає інформації про виникнення де-небудь в області пожеж через бойові дії.