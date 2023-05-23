Под обстрелами армии РФ были 26 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего состоялось 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка, пишет Генштаб.
На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки.
На Купянском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не проводили. Обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".