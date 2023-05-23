Під обстрілами армії РФ були 26 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 26 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Загалом відбулося 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки.

На Куп’янському напрямку протягом доби загарбники наступальних дій не проводили. Обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Табаївка, Берестове.