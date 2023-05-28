ГСЧС сообщила о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки

За минувшие сутки спасатели 16 раз выезжали на места «прилетов». Досталось Липцам, Циркунам, Волчанску и Купянскому району. В ГСЧС проинформировали о разрушениях, полиция и ХОВА сообщали о двух погибших и раненой.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что в результате обстрела Липцев повреждены частные дома и хозпостройки. В Купянском районе под ударом оказались села Новоосиновое и Шиповатое. В первом пострадали дома и забор, во втором — разрушен частный дом, летняя кухня и гараж. Во время обстрела Шиповатого, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, погибла 61-летняя женщина.

«В г. Волчанск, повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, корпус учебного заведения, теплица и гараж. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава», — отметили спасатели.

Ранее полиция Харьковщины сообщала, что в результате вражеских обстрелов Харьковщины в Купянске погиб мужчина, а в Циркунах ранена женщина.