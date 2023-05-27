61-летняя женщина погибла на Харьковщине в результате обстрела – Синегубов

Сегодня враг обстрелял село Шиповатое Купянского района, есть погибший и раненый, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина. Кроме того, мужчина 60 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пока медики оказывают пострадавшему помощь», — рассказал Синегубов.