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61-летняя женщина погибла на Харьковщине в результате обстрела – Синегубов

Происшествия 16:40   27.05.2023
Оксана Якушко
61-летняя женщина погибла на Харьковщине в результате обстрела – Синегубов

Сегодня враг обстрелял село Шиповатое Купянского района, есть погибший и раненый, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина. Кроме того, мужчина 60 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пока медики оказывают пострадавшему помощь», — рассказал Синегубов.

Читайте также: Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг обстрелял село Шиповатое Купянского района, есть погибший и раненый, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".