Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов

Ракеты С-300 попали в поле и огород в Липцах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ночью около 2:00 враг нанес ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по селу Липцы Харьковского района. Одна ракета попала в огород, поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Вторая – в поле. Обошлось без пострадавших», — рассказал Синегубов.

За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района из РСЗО и артиллерии повреждены по меньшей мере 2 частных жилых дома.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и линия электропередач.

В селе Басово Богодуховского района в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома.