Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов
Ракеты С-300 попали в поле и огород в Липцах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Ночью около 2:00 враг нанес ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по селу Липцы Харьковского района. Одна ракета попала в огород, поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Вторая – в поле. Обошлось без пострадавших», — рассказал Синегубов.
За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района из РСЗО и артиллерии повреждены по меньшей мере 2 частных жилых дома.
В пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и линия электропередач.
В селе Басово Богодуховского района в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 08:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты С-300 попали в поле и огород в Липцах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".