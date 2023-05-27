Live
  • Суббота 27.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов

Происшествия 08:57   27.05.2023
Оксана Якушко
Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов

Ракеты С-300 попали в поле и огород в Липцах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ночью около 2:00 враг нанес ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по селу Липцы Харьковского района. Одна ракета попала в огород, поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Вторая – в поле. Обошлось без пострадавших», — рассказал Синегубов.

За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района из РСЗО и артиллерии повреждены по меньшей мере 2 частных жилых дома.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и линия электропередач.

В селе Басово Богодуховского района в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома.

Читайте также: «Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
26.05.2023
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
27.05.2023
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
26.05.2023
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины
26.05.2023
В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети
В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети
26.05.2023
Мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорит, что ребенка похитили – СМИ
Мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорит, что ребенка похитили – СМИ
26.05.2023

Новости по теме:

07:56
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
23:56
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
23:09
Художник Bob Basset из Харькова создал маску для азовца, потерявшего глаз
22:23
ГУР: Оккупанты готовят сегодня-завтра «ядерные» провокации» на Запорожской АЭС
19:13
Враг пытался наступать на Харьковщине в районе Масютовки — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты С-300 попали в поле и огород в Липцах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".