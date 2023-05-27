Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов
Ракети С-300 поцілили у поле та город у Липцях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.
У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.
У селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 08:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракети С-300 поцілили у поле та город у Липцях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".