Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов

Ракети С-300 поцілили у поле та город у Липцях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

У селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.