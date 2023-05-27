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Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов

Події 08:57   27.05.2023
Оксана Якушко
Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов

Ракети С-300 поцілили у поле та город у Липцях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

У селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

Читайте також: «Важко на Куп’янському напрямку» – Синєгубов про фронт на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракети С-300 поцілили у поле та город у Липцях, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".