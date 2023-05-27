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61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов

Події 16:40   27.05.2023
Оксана Якушко
61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов

Сьогодні ворог обстріляв село Шипувате Куп’янського району, є загибла і поранений, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні внаслідок обстрілу села Шипувате Куп’янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу», – розповів Синєгубов.

Читайте також: Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог обстріляв село Шипувате Куп’янського району, є загибла і поранений, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".