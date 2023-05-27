61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов

Сьогодні ворог обстріляв село Шипувате Куп’янського району, є загибла і поранений, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні внаслідок обстрілу села Шипувате Куп’янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу», – розповів Синєгубов.