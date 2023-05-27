61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов
Сьогодні ворог обстріляв село Шипувате Куп’янського району, є загибла і поранений, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні внаслідок обстрілу села Шипувате Куп’янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог обстріляв село Шипувате Куп’янського району, є загибла і поранений, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".