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Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция

Происшествия 22:22   27.05.2023
Оксана Якушко
Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция

В результате вражеских обстрелов Харьковщины в Купянске погиб мужчина, в Циркунах ранена женщина, сообщили в Харьковской областной полиции.

В Купянске в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.

В селе Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина. Ее госпитализировали.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 22:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харьковщины в Купянске погиб мужчина, в Циркунах ранена женщина, сообщили в Харьковской областной полиции.".