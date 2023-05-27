Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция

В результате вражеских обстрелов Харьковщины в Купянске погиб мужчина, в Циркунах ранена женщина, сообщили в Харьковской областной полиции.

В Купянске в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.

В селе Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина. Ее госпитализировали.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.