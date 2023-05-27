Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция
В результате вражеских обстрелов Харьковщины в Купянске погиб мужчина, в Циркунах ранена женщина, сообщили в Харьковской областной полиции.
В Купянске в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.
В селе Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина. Ее госпитализировали.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
Новости по теме:
Вы читали новость: «Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 22:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харьковщины в Купянске погиб мужчина, в Циркунах ранена женщина, сообщили в Харьковской областной полиции.".