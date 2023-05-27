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Загинув 60-річний чоловік через обстріл Харківщини увечері – поліція

Події 22:22   27.05.2023
Оксана Якушко
Загинув 60-річний чоловік через обстріл Харківщини увечері – поліція

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини у Куп’янську  загинув чоловік, у Циркунах  поранено жінку, повідомили у Харківській обласній поліції.

У Куп’янську внаслідок обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець.

Чоловік знаходився на подвір’ї будинку.

В селі Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка. Її ушпиталили.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 22:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини у Куп’янську  загинув чоловік, у Циркунах  поранено жінку, повідомили у Харківській обласній поліції.".