Загинув 60-річний чоловік через обстріл Харківщини увечері – поліція
Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини у Куп’янську загинув чоловік, у Циркунах поранено жінку, повідомили у Харківській обласній поліції.
У Куп’янську внаслідок обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець.
Чоловік знаходився на подвір’ї будинку.
В селі Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка. Її ушпиталили.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 22:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини у Куп’янську загинув чоловік, у Циркунах поранено жінку, повідомили у Харківській обласній поліції.".