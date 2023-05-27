Вибухи на Харківщині: Ворог обстріляв ракетами С-300 Богодухівський район
Ворог знову обстріляв населення Харківщини з установки С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«Черговою ціллю терористів став Богодухівський район. Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих встановлюється. Ворог підступний, тому загроза все ще існує. Не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки та не залишайте укриття до її відбою!» – зазначив Мельник.
Читайте також: 61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вибухи на Харківщині: Ворог обстріляв ракетами С-300 Богодухівський район»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог знову обстріляв населення Харківщини з установки С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. ".