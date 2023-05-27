Вибухи на Харківщині: Ворог обстріляв ракетами С-300 Богодухівський район

Ворог знову обстріляв населення Харківщини з установки С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Черговою ціллю терористів став Богодухівський район. Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих встановлюється. Ворог підступний, тому загроза все ще існує. Не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки та не залишайте укриття до її відбою!» – зазначив Мельник.