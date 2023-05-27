Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
Враг снова обстрелял население Харьковщины из установки С-300, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Очередной целью террористов стал Богодуховский район. Информация о разрушениях и вероятных пострадавших устанавливается. Враг коварен, поэтому угроза все еще существует. Не игнорируйте сигналы воздушной опасности и не оставляйте укрытия до ее отбоя!» – отметил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг снова обстрелял население Харьковщины из установки С-300, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".